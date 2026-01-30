L’ultima danza delle luci: perché marzo sarà il mese d’oro per l’aurora boreale

Fra circa cinquanta giorni si aprirà una delle finestre osservative più spettacolari degli ultimi anni, e con ogni probabilità l’ultima davvero imperdibile di questo decennio, per ammirare la maestosità dell’aurora boreale. Intorno alla metà di marzo 2026, una perfetta e rara sincronia tra l’attività del ciclo solare, la meccanica celeste e l’oscurità dei cieli creerà le condizioni ideali per avvistamenti spettacolari in tutto l’emisfero settentrionale, offrendo un’occasione d’oro anche a chi vive a latitudini insolitamente basse. Mentre il Sole inizia lentamente a calmarsi dopo aver raggiunto il picco del suo “massimo solare” nel biennio 2024-2025, e le ore di luce diurna aumentano rapidamente a Nord dell’equatore, marzo 2026 rappresenta l’ultimo grande palcoscenico degli anni Venti per assistere a questo fenomeno prima che il ciclo solare entri in una fase di quiescenza. Questa convergenza di fattori non è solo una fortunata coincidenza, ma il risultato di un incastro astronomico che vede la complicità di una Luna quasi invisibile e del particolare assetto magnetico della Terra durante l’equinozio, rendendo le prossime settimane un conto alla rovescia fondamentale per scienziati e appassionati di tutto il mondo.

Il complice perfetto: un cielo senza Luna

Uno dei pilastri della previsione per il marzo 2026 riguarda la fase lunare. Il calendario astronomico indica che l’ultimo quarto di Luna sorgerà l’11 marzo, seguito da una Luna nuova il 19 marzo. Questo creerà una finestra di oscurità quasi totale nelle notti che circondano l’equinozio di primavera.

Senza il disturbo della luce lunare, anche le aurore più tenui risulteranno vibranti e nitide contro il nero profondo del cielo notturno. Questo periodo magico, che va dall’11 al 24 marzo, permetterà di godere appieno dei drappeggi verdi, rossi e violacei prima che la Luna torni a illuminare il cielo verso il plenilunio del 2 aprile.

L’effetto “Russell-McPherron”: perché l’equinozio è speciale

La scienza ci dice che le aurore hanno una probabilità doppia di verificarsi in prossimità degli equinozi. Questo fenomeno è noto come effetto Russell-McPherron, teorizzato per la prima volta nel 1973. Durante l’equinozio (che cadrà venerdì 20 marzo), l’inclinazione del campo magnetico terrestre si allinea in modo particolarmente favorevole con il vento solare. Questo allineamento permette alle particelle cariche provenienti dal Sole di penetrare più facilmente nella magnetosfera terrestre. Quando queste particelle collidono con i gas della nostra atmosfera, generano l’energia luminosa che noi chiamiamo aurora.

Il tramonto del Massimo Solare

Il 2026 segnerà la fine della fase di picco del Ciclo Solare 25. Sebbene brillamenti e protuberanze solari possano continuare a manifestarsi sporadicamente anche nel 2027, la frequenza e l’intensità delle aurore inizieranno a calare drasticamente man mano che la nostra stella scivolerà verso il “minimo solare” previsto per il 2030.

Considerando che il prossimo massimo solare non è atteso prima del 2035, marzo 2026 si configura come l’ultima chiamata per chiunque sogni di vedere il cielo elettrico al massimo del suo splendore. Con le giornate che si allungano e il Sole che si avvia verso il suo lungo sonno, il conto alla rovescia per la grande danza verde è ufficialmente iniziato