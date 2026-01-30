Maltempo a Capri, piccolo smottamento di terriccio a Caterola

Dopo le pesanti piogge che da giorni hanno interessato anche Capri, ieri pomeriggio è stato segnalato alla Guardia Costiera un piccolo smottamento di terriccio nella zona sottostante Caterola, sul versante sud di Capri, che ha portato il Comandante della Capitaneria di Porto, tenente di vascello Francesco Potenzieri, dopo aver ispezionato l’area dove non si trovano abitazioni né case, a firmare un’ordinanza in cui si vieta nello specchio acqueo tra località di “Punta Caterola” e “Punta Fucile”, nel comune di Capri, fino ad una distanza di 100 metri dalla costa, la navigazione svolta in qualsiasi modo, con unità a motore e non; la sosta e l’ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca professionale e sportiva; la balneazione (comprese le immersioni subacquee);qualsiasi attività connessa all’uso del mare qui non specificata. L’ordinanza è stata affissa all’albo della Capitaneria di Porto ed è stata trasmessa ai Sindaci dei due comuni Capri ed Anacapri, inoltre è stata inviata alle società e cooperative che svolgono attività in mare con l’obbligo di esporla permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

