Maltempo Calabria, appello del sindaco sul rischio inondazione a Nocera Terinese Marina

Il maltempo di queste ore non ha risparmiato Nocera Terinese Marina, in provincia di Catanzaro, interessato da una situazione di rischio inondazione che ha reso necessario l’intervento immediato del Comune in regime di emergenza, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle abitazioni. “Si tratta di una problematica che purtroppo affligge il centro abitato di Nocera Marina da oltre un decennio – ha dichiarato il sindaco Saverio Russo – generando comprensibile preoccupazione e allarme tra i residenti. Come amministrazione comunale non abbiamo mai abbassato la guardia, intervenendo ogni qualvolta si è reso necessario, anche in condizioni di estrema urgenza”. Il sindaco sottolinea come gli interventi emergenziali, seppur indispensabili, non possano più sostituire una soluzione strutturale definitiva.

Proprio in questa direzione si colloca il progetto per la realizzazione delle barriere di protezione, “ormai non più procrastinabile e attualmente in dirittura di arrivo”. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto – si concluderà la Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Calabria, con l’acquisizione degli ultimi pareri necessari sul progetto. Subito dopo si procederà con la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, passaggio fondamentale per dare finalmente avvio alla realizzazione dell’opera. L’amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione ogni fase dell’iter, mantenendo un costante dialogo con la Regione e gli enti competenti”. “Il nostro obiettivo – ha concluso Russo – è garantire sicurezza, serenità e una risposta concreta a una criticità che non può più essere rimandata. Ai cittadini assicuriamo il massimo impegno e la piena trasparenza su ogni sviluppo”.

