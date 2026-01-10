Maltempo Calabria, vento a 180 km/h e mareggiate furiose: è emergenza alberi abbattuti | FOTO

Una violenta ondata di maltempo sta flagellando l’intero territorio della Calabria, portando con sé condizioni meteorologiche estreme che hanno gettato la regione nel caos. Raffiche di vento che superano i 150km/h e furiose mareggiate lungo le coste stanno causando danni ingenti, ma è l’abbattimento massiccio di alberi a rappresentare il pericolo maggiore per la pubblica incolumità e la circolazione stradale. Raffiche di vento impetuose che hanno raggiunto i 179km/h a Celico, zona di Monte Scuro, in provincia di Cosenza. Sono questi i dati che emergono dall’Arpa Calabria in una giornata di intenso maltempo che sta creando disagi su tutto il territorio regionale. Le zone più colpite restano quelle del Tirreno e delle aree interne, ma anche il Catanzarese è interessato da violenti grandinate e da forti raffiche di vento.

In mattinata la zona dell’Istmo di Catanzaro è stata al centro di una violenta grandinata accompagnata da forti folate di vento. A Catanzaro le raffiche hanno raggiunto i 100km/h. Molti i rallentamenti e i disagi alla circolazione stradale, anche a causa della caduta di rami di alberi e tabelloni pubblicitari che hanno creato situazioni di pericolo. Nevica in tutta la Sila anche se per ora non si registrano particolari criticità. Sotto stretto monitoraggio la viabilità interna, ma anche le statali più esposte soprattutto al vento considerata la difficoltà di circolazione per camion e mezzi telonati.

Alle ore 14.30, il bilancio delle operazioni di soccorso tecnico urgente è imponente: sono trentuno gli interventi attualmente in corso su tutto il suolo regionale, con altre sessanta richieste che attendono di essere evase dalle squadre di soccorso.

La provincia di Cosenza risulta essere una delle più colpite dalla furia degli elementi, con tredici interventi attivi e venti ancora in coda. La situazione più critica si è registrata lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, dove le forti raffiche hanno sradicato un grosso fusto scaraventandolo sulla carreggiata al chilometro 277, nel territorio comunale di Rogliano. Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale sta operando in queste ore in direzione sud per rimuovere l’ostacolo e mettere in sicurezza il tratto autostradale, nel tentativo di ripristinare una viabilità pesantemente compromessa dal pericolo di ulteriori crolli.

Non meno drammatico è il quadro nel comprensorio lametino, in provincia di Catanzaro, dove il vento ha mostrato tutta la sua forza distruttiva. Qui si contano otto interventi in atto e ben trentatré in attesa, segno di una pressione emergenziale altissima. Numerosi alberi sono stati abbattuti dalle raffiche, finendo su strade e proprietà private, mentre antenne televisive, cartelloni pubblicitari e insegne commerciali sono stati letteralmente divelti dalla pressione dell’aria, trasformandosi in proiettili pericolosi per i passanti e le vetture in transito.

L’emergenza si estende a macchia d’olio anche nel resto della regione, sebbene con numeri leggermente inferiori ma non per questo meno preoccupanti. Nel reggino si segnalano sei interventi in corso, mentre nelle province di Vibo Valentia e Crotone le squadre sono costantemente impegnate per fronteggiare i danni causati dal vento e dalla pioggia. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, poiché le condizioni meteo continuano a rimanere avverse e il terreno saturo d’acqua, unito alla forza del vento, rende estremamente instabile la tenuta degli alberi ad alto fusto.

I Vigili del Fuoco di tutti i comandi provinciali calabresi continuano a operare ininterrottamente, raddoppiando gli sforzi per garantire l’assistenza necessaria alla popolazione e la messa in sicurezza delle aree più esposte. La priorità assoluta resta il ripristino delle vie di comunicazione principali, spesso interrotte dalla caduta di vegetazione, e la protezione degli edifici dai detriti sollevati dalle raffiche che non accennano a placarsi lungo l’intera dorsale appenninica e sulle zone costiere maggiormente esposte.

Maltempo in Calabria: nuovo aggiornamento dei Vigili del Fuoco

Per far fronte alle numerose richieste di intervento pervenute a seguito delle avverse condizioni meteorologiche, i Comandi dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e Cosenza hanno provveduto a potenziare il dispositivo ordinario di soccorso, richiamando in servizio personale libero dal turno. In merito all’intervento sull’autostrada A2 del Mediterraneo, si comunica che il transito veicolare al km 277+400, nel territorio del comune di Rogliano, carreggiata sud, è stato riaperto parzialmente e risulta attualmente consentito su una sola corsia.

Restano operative tutte le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a fronteggiare l’attuale situazione di criticità e ad assicurare il ripristino delle condizioni di piena sicurezza sul territorio.

Maltempo Calabria, anche l’ANAS si mobilita per fronteggiare l’emergenza. Gli ultimi aggiornamenti

Mezzi e uomini di Anas sono impegnati senza sosta sulle strade di competenza sull’intera rete regionale, al fine di garantire la piena transitabilità e la sicurezza della circolazione in una fase caratterizzata da severe e persistenti condizioni di turbolenza meteorologica. In particolare, proseguono le attività invernali di sgombero neve e prevenzione della formazione di ghiaccio lungo l’intero tracciato in provincia di Cosenza lungo SS 107 “Silana Crotonese”, nei tratti montani e ai valichi maggiormente esposti, tra cui il valico della Crocetta e il valico di Fago del Soldato.

Squadre Anas sono impegnate anche lungo la SS 108 bis “Silana di Cariati”, nei tratti compresi tra Colosimi e Lorica/San Giovanni in Fiore, dove sono in azione mezzi sgombraneve e spargisale per fronteggiare le precipitazioni nevose. Nel corso della notte, ulteriori interventi sono stati effettuati sulla SS 108 bis ‘Silana di Cariati’, nei tratti compresi tra i comuni di Casali del Manco, San Giovanni in Fiore e Aprigliano, con l’impiego continuo di uomini e mezzi per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione.

Squadre operative sono inoltre impegnate sulla SS 504 nel tratto Mormanno Papasidero, sulla SS 283 in corrispondenza del valico di Fagnano, sulla SS 278 al valico di Potame e sulla SS 19 tra il valico di Piano Lago e Bivio Corrado, dove le condizioni meteo richiedono un presidio costante della rete stradale.

Sgombraneve in azione nella giornata di ieri anche sulla NSA 572 “di Monte Cucco e Monte Pecoraro”, sulla SS 182 “Delle Serre Calabre” e sulla SS 713 “Trasversale delle Serre”, nei tratti compresi tra i comuni di Serra San Bruno, Mongiana, Nardodipace, Simbario e Torre di Ruggiero, tra le province di Vibo Valentia e Catanzaro.

Attualmente, lungo la NSA 572 sono in corso interventi di rimozione di alberi e rami presenti sulla carreggiata, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche.

Dalle prime ore di questa mattina, personale e mezzi Anas sono operativi anche lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto compreso tra Mormanno e Lauria, per attività di monitoraggio e assistenza alla viabilità in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Nel corso delle ultime ore sono stati effettuati numerosi interventi di rimozione di detriti a seguito di smottamenti delle scarpate stradali registrati in diversi punti della rete, causati dalle forti piogge e dalla caduta di alberi sulla carreggiata. Contestualmente, si è proceduto alla rimozione e messa in sicurezza di alberature pericolanti, nonché di impianti pubblicitari e segnaletici divelti, a causa delle intense raffiche di vento che stanno interessando in particolare il versante tirrenico.

È inoltre in corso un monitoraggio continuo delle tratte stradali maggiormente esposte all’azione delle mareggiate, con particolare attenzione alla SS 18 “Tirrena Inferiore”, nel tratto ricadente in località Campora San Giovanni, nel Comune di Amantea, dove il personale Anas presidia costantemente la situazione al fine di prevenire criticità e garantire la sicurezza dell’utenza.

Dalle prime ore dell’alba, infine, il personale Anas è impegnato anche nelle verifiche di rito sulla rete stradale a seguito della scossa di terremoto registrata nella notte.

Anas ricorda inoltre l’obbligo, nei tratti interessati da precipitazioni nevose o rischio di formazione di ghiaccio, di avere a bordo le catene da neve o di essere dotati di pneumatici invernali conformi alla normativa vigente e raccomanda agli utenti la massima prudenza, di informarsi preventivamente sulle condizioni della viabilità e di attenersi alle indicazioni del personale su strada e alla segnaletica in atto.

Maltempo in Calabria: Anas al lavoro senza sosta

