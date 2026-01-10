Terremoto magnitudo 5.1 nel mar Jonio, notte di paura in Calabria e Sicilia. Scossa avvertita da Taranto a Malta: cosa succede alla placca jonica

La quiete dell’alba è stata bruscamente interrotta oggi, 10 gennaio 2026, da un evento sismico che ha scosso le fondamenta del Sud Italia. Alle ore 5:53, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato una violenta scossa di magnitudo 5.1, localizzata nel Mar Ionio, a breve distanza dalla costa di Capo Spartivento, in provincia di Reggio Calabria. La protezione civile regionale della Calabria sta svolgendo verifiche per eventuali danni. I Vigili del Fuoco dichiarano che al momento “NESSUNA richiesta di soccorso né segnalazioni di danni sono giunte al momento alle sale operative dei vigili del fuoco“.

A differenza di molti sismi superficiali che colpiscono l’Appennino, questo evento ha avuto un ipocentro fissato a una profondità di 65 chilometri. Questa caratteristica tecnica ha fatto sì che l’energia sprigionata venisse avvertita in un raggio vastissimo, rendendo la scossa chiaramente percepibile non solo in tutta la Calabria e nella Sicilia orientale, ma anche in Puglia, con numerose segnalazioni giunte dal Salento, e persino a Malta nel cuore del Mediterraneo.

Nelle città di Reggio Calabria e Messina, la popolazione ha vissuto momenti di autentico terrore. Nonostante la profondità abbia in parte attenuato l’urto immediato rispetto a un sisma superficiale, la durata e l’ampiezza delle oscillazioni hanno spinto migliaia di cittadini a riversarsi nelle strade, temendo il peggio. Scene simili si sono registrate a Catania e Catanzaro, dove il tremolio degli edifici ha innescato una fuga generale dalle abitazioni. Al momento, le autorità della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco stanno conducendo verifiche a tappeto per accertare eventuali danni strutturali, sebbene la profondità del sisma lasci sperare in conseguenze meno gravi rispetto alla magnitudo registrata.

La dinamica profonda: il motore della subduzione ionica

Il terremoto di questa mattina non è un evento isolato, ma il risultato diretto della complessa architettura geologica che governa il basso Ionio. La profondità di 65 chilometri è un dato fondamentale per i geologi: essa indica che il sisma non è avvenuto nella crosta terrestre superficiale, ma più in profondità, all’interno della cosiddetta placca ionica che sta letteralmente “affondando”. Questa dinamica è nota come subduzione. In pratica, un antico lembo di crosta oceanica, denso e pesante, sta scivolando sotto l’Arco Calabro, inabissandosi verso il mantello terrestre in direzione nord-ovest.

Quando questa placca scende nelle profondità della Terra, subisce enormi pressioni e cambiamenti di temperatura che causano deformazioni interne o rotture lungo il piano di scorrimento. Il terremoto di magnitudo 5.1 è l’espressione visibile di questo incessante movimento millenario. A 65 chilometri di profondità, ci troviamo proprio nella zona di contatto o di frattura interna della litosfera che sprofonda. Questo tipo di terremoti è tipico degli archi insulari e delle zone di collisione continentale, dove le forze in gioco sono tra le più potenti del pianeta.

La morsa tettonica tra Africa ed Europa

L’intero scenario sismico della zona è alimentato dal continuo avvicinamento della Placca Africana verso quella Euroasiatica. Questo movimento di compressione, che procede a una velocità di circa 7 millimetri l’anno, trasforma il Mar Ionio in un vero e proprio “punto caldo” della geodinamica mediterranea. La pressione esercitata dall’Africa spinge la crosta ionica sotto la Calabria, creando non solo terremoti, ma alimentando anche l’attività vulcanica del Tirreno, come quella dell’Etna e delle isole Eolie, che sono strettamente connesse a questi processi di subduzione profonda.

Un terremoto così profondo ha il “vantaggio” di distribuire l’energia su una superficie molto ampia, riducendo l’intensità del picco distruttivo proprio sopra l’epicentro, ma al contempo spaventando una porzione molto più vasta di territorio. È per questo che la scossa è stata avvertita nitidamente a centinaia di chilometri di distanza, fino alle coste pugliesi. La storia sismica della Calabria meridionale e della Sicilia orientale, segnata da eventi tragici come quelli del 1783 o del 1908, ci ricorda che questa regione è in costante evoluzione e che la comprensione di queste dinamiche profonde è essenziale per la sicurezza dei cittadini.

Consapevolezza e prevenzione in un territorio vivo

L’evento di Capo Spartivento riporta l’attenzione sulla necessità di una cultura della prevenzione che non si limiti alla gestione dell’emergenza. Sebbene la scienza non possa ancora prevedere con esattezza il momento di una scossa, il monitoraggio costante dell’INGV permette di mappare con estrema precisione le zone dove le tensioni si accumulano maggiormente. In un’area dove la tettonica delle placche agisce instancabilmente sotto i nostri piedi, l’adeguamento antisismico degli edifici e la conoscenza dei piani di protezione civile rimangono gli strumenti più efficaci per convivere con un territorio geologicamente giovane e inquieto.