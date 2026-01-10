Il terremoto magnitudo 5.1 di oggi al Sud ha avuto un risentimento sismico del 6° grado Mercalli in Calabria | DATI INGV

Il silenzio delle prime ore del mattino è stato interrotto bruscamente lungo le coste del Sud Italia. Alle ore 05:53 di oggi, 10 gennaio 2026, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una forte scossa di terremoto con magnitudo 5.1, localizzata nel bacino del Mar Jonio, al largo delle coste calabresi e siciliane. L’evento, originatosi a una profondità ipocentrale significativa ma tale da permettere una vasta propagazione delle onde sismiche, ha destato migliaia di persone dal sonno, riverberandosi con particolare intensità nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Messina. Nonostante l’epicentro sia stato localizzato in mare, la dinamica della faglia ha generato un risentimento sismico che, in molti comuni della Calabria ionica, ha raggiunto il 6° grado della scala Mercalli, trasformando la teoria geologica in una percezione tangibile e, per molti, spaventosa.

Il risentimento sismico e gli effetti sul territorio

Quando si parla di un sesto grado della scala Mercalli, si entra in una sfera di valutazione che va ben oltre la semplice misurazione strumentale dell’energia. In molti centri abitati calabresi, il terremoto non è stato soltanto “sentito”, ma ha prodotto effetti visibili e spaventosi per la popolazione. Il sesto grado, definito come “fino a un certo punto pauroso”, si manifesta tipicamente con lo spostamento di mobili pesanti, la caduta di oggetti dai ripiani e, in alcuni casi, lievi lesioni negli intonaci degli edifici meno moderni. La descrizione di questa mattina parla di persone che si sono riversate in strada in preda al panico, di quadri caduti e di un boato cupo che ha preceduto l’oscillazione degli edifici. Questa discrepanza percepita tra il valore numerico della magnitudo e gli effetti reali sul campo introduce uno dei temi più complessi e spesso fraintesi della sismologia: la distinzione tra come misuriamo la forza di un terremoto e come ne valutiamo l’impatto.

La misura dell’energia: la scala Richter

Per comprendere appieno l’evento di questa mattina, è necessario distinguere il “peso” intrinseco del sisma dalla sua “voce” sul territorio. La Scala Richter, o più propriamente la Magnitudo, rappresenta una misura oggettiva e strumentale della forza del terremoto alla sua origine, ovvero l’ipocentro. Essa calcola la quantità di energia meccanica sprigionata dalla rottura della faglia. Essendo una scala logaritmica, ogni incremento di un’unità intera corrisponde a un rilascio di energia circa trenta volte superiore rispetto al grado precedente. Nel caso del sisma odierno di magnitudo 5.1, i sismologi hanno identificato un evento di intensità moderata-forte, capace di sprigionare un’energia considerevole ma confinata in un unico valore matematico. La magnitudo è universale: che venga misurata a Reggio Calabria o a New York, la magnitudo di questo specifico terremoto resterà sempre 5.1, poiché descrive esclusivamente ciò che è accaduto nella profondità del Mar Jonio.

La misura degli effetti: la scala Mercalli

D’altro canto, la Scala Mercalli (nella sua versione moderna MCS o EMS) non si basa su calcoli matematici legati all’energia, ma sull’osservazione empirica degli effetti che il sisma produce su persone, manufatti e ambiente. Ed è ancora oggi utilizzata per la valutazione di ogni sisma, contrariamente al luogo comune che la vorrebbe in disuso. È una scala di intensità che varia drasticamente a seconda della distanza dall’epicentro, della tipologia di suolo e della qualità delle costruzioni. Ecco perché, nonostante la magnitudo sia unica, il grado Mercalli cambia da luogo a luogo. Mentre a grande distanza il terremoto di questa mattina potrebbe essere stato avvertito solo come un leggero tremore (2° o 3° grado), in molti comuni calabresi la vicinanza alla costa e la natura dei terreni hanno amplificato le onde sismiche fino a raggiungere il 6° grado. Questa scala è fondamentale per la protezione civile e per la storia sismica, poiché permette di mappare i danni e la vulnerabilità dei centri abitati, fornendo un quadro qualitativo che la magnitudo, nella sua fredda precisione numerica, non potrebbe mai restituire.

Due scale complementari per una visione d’insieme

Il motivo per cui i bollettini ufficiali riportano entrambi i valori risiede nella necessità di fornire una visione d’insieme completa. La magnitudo 5.1 ci dice quanto è stata grande la “rottura” nella crosta terrestre sotto il Mar Jonio, mentre il 6° grado Mercalli ci racconta come le città hanno reagito a quella sollecitazione. Un terremoto di magnitudo elevatissima in pieno deserto avrebbe un grado Mercalli bassissimo per assenza di strutture e persone, mentre un sisma di magnitudo moderata sotto una città antica e densamente popolata potrebbe risultare catastrofico sulla scala Mercalli. L’evento di oggi ci ricorda che viviamo in un territorio geologicamente vivo e complesso, dove la comprensione di questi parametri non è solo un esercizio accademico, ma uno strumento essenziale per la consapevolezza del rischio e la preparazione alle emergenze.