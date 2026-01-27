Maltempo Calabria: enorme albero si piega, rimane in bilico e rischia di colpire le auto in transito in Sila | FOTO

Ancora problemi per effetto del maltempo dei giorni scorsi in Calabria. Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, guidati dal capo reparto Francesco Saccomanno, coadiuvati da un’autoscala dei Vigili del Fuoco proveniente da Cosenza e con il supporto della Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore sono intervenuti sulla Sp 214 dove un grosso pino laricio alto più di 25 metri si era piegato pericolosamente sulla carreggiata rischiando di schiantarsi.

Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi, seguite da lunghe piogge hanno creato notevoli danni al patrimonio forestale della Sila cosentina con migliaia di piante cadute e che in molti casi hanno interrotto la circolazione stradale su statali e provinciali con l’intervento di Anas, Provincia, ditte incaricate e Vigili del fuoco nei casi più urgenti e indifferibili come il grosso pino di oggi. L’intervento provvidenziale dei pompieri silani e cosentini ha permesso di mettere in sicurezza la zona.