Incredibile “bomba di NEVE” in Calabria, scenari lapponi in Sila: evento storico, accumuli sbalorditivi fino a quote collinari. Caos sulle strade | FOTO e VIDEO

La Calabria è sommersa da una nevicata storica in questa giornata di mercoledì 21 gennaio caratterizzata dal forte maltempo provocato dal Mega-Ciclone Harry. Una tempesta a tutti gli effetti invernale, in barba ai soliti catastrofisti del cambiamento climatico che nei giorni scorsi blateravano di “anomalo ciclone tropicale” sostenendo che avrebbe nevicato “solo nelle vette oltre i duemila metri di altitudine“. E invece, come su MeteoWeb scriviamo da giorni, è un ciclone a tutti gli effetti invernale con correnti di levante e grecale che hanno portato freddo dai Balcani e neve eccezionale, con accumuli fino a quote collinari.

Lo testimonia il reportage nel cuore della Sila, con le immagini (foto e video) a corredo dell’articolo di questa mattina. Gli accumuli sono eccezionali, e la situazione è analoga nelle altre montagne calabresi (Pollino, Serre, Aspromonte). In Sila, a San Giovanni in Fiore , nel centro abitato situato ad appena 1.000 metri di altitudine, ci sono 35cm di neve, a Silvana Mansio e a Carlomagno 50cm. Accumulo al suolo di 40cm a Lorica. Sulle vette più alte (Montenero e Botte Donato) fino a 1 metro di accumulo. Da ieri pomeriggio e fino a poche ore fa ha nuovamente nevicato copiosamente sulla Sila Grande.

La neve è scesa addirittura fino a 700 metri di altitudine sul versante jonico silano, come accade solo nei giorni più freddi dell’inverno. Nella mattina di oggi, però, un’intensa pioggia ha interessato le zone sotto i 1.200 metri creando notevoli disagi per allagamenti e caduta alberi mentre alle quote più alte la temperatura vicina o sotto lo zero termico ha consentito altre precipitazioni nevose. Dopo due giorni di piogge intense è toccata alla neve ammantare la Sila. Le immagini e il video a corredo dell’articolo sono di Gianluca Congi, nostro collaboratore da tanti anni e provengono da San Giovanni in Fiore, Garga, Rovale, Silvana Mansio e Carlomagno, sulla Sila Grande cosentina.

Neve in Sila, non solo meraviglia: gravi danni e disagi, tante strade chiuse

Non c’è solo bellezza in questo scenario artico nel cuore della Calabria, ma anche pesanti conseguenze sul territorio. Numerosi alberi caduti per la neve e disagi alla circolazione. Sono interrotte da ore la sp210 e la ss108bis in agro di San Giovanni in Fiore. Sulla provinciale 210 che dal centro silano conduce a Trepidò un cavo della linea elettrica dell’alta tensione è caduto sulla strada a causa della neve appesantita dalla pioggia e i tecnici Enel sono a lavoro per il ripristino della linea e della viabilità. Disagi e strada chiusa anche sulla statale che dalla SS107 va a Lorica dove numerosi pini sono caduti sulla strada costringendo l’ANAS a chiudere per precauzione l’arteria e a far intervenire le imprese specializzate. Disagi sulle strade interne della Sila nella zona di Germano, Silvana Mansio, Colamauci e Santa Barbara sempre per caduta alberi, anche qui la provincia è al lavoro per ripristinare la viabilità.

Intenso il lavoro di Anas, Provincia di Cosenza e Comune di San Giovanni in Fiore, dalla notte in attività nonostante le inclementi condizioni atmosferiche. A San Giovanni in Fiore l’abbondante nevicata è stata seguita da una forte pioggia creando allagamenti stradali. Rami e mezzi in panne sulla SS107 “Silana-crotonese” dove la Polizia Provinciale di Cosenza – distaccamento di San Giovanni in Fiore ha fermato e sanzionato diversi mezzi senza le catene montate e senza gli pneumatici invernali. In questo caso gli agenti della Polizia Provinciale hanno concentrato l’azione su alcuni mezzi pesanti bloccati all’altezza del tratto di di San Bernardo-San Nicola Silano. Oltre alle sanzioni vi è l’obbligo di non proseguire il viaggio senza essersi dotati di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei su neve e ghiaccio. In azione anche i Vigili del Fuoco del distaccamento silano con numerosi interventi per auto impantanate e alberi schiantati sulle carreggiate di numerose strade. In azione anche i Carabinieri intervenuti per criticità e disagi nelle aree interne. La situazione sta gradualmente ritornando alla normalità soprattutto nelle aree più interne. Si transita obbligatoriamente con catene montane o pneumatici invernali su tutte le statali e sulle provinciali dell’altopiano della Sila.

