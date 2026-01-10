Maltempo Calabria, grandinata a Soverato: strade imbiancate in pochi minuti | VIDEO

Continua il maltempo in Calabria: in pochi minuti la pioggia ha lasciato spazio a una grandinata intensa a Soverato, tanto fitta da trasformare le strade in un tappeto bianco. A raccontare con immediatezza ciò che è accaduto è il video realizzato da Mariano Nisticò, breve ma molto significativo, perché mostra esattamente il momento in cui la grandine prende il sopravvento e si accumula rapidamente sull’asfalto. Le immagini parlano da sole: la strada, bagnata dalla pioggia, è completamente coperta di chicchi bianchi che rimbalzano e si ammassano, creando quell’effetto quasi “nevoso”.

Il rumore della grandine, secco e continuo, accompagna una scena che in pochi secondi fa capire quanto possa essere insidioso un fenomeno del genere. L’asfalto, infatti, diventa immediatamente scivoloso e pericoloso, soprattutto per chi guida motocicli o percorre strade in pendenza. Anche le auto, costrette a rallentare, possono trovarsi in difficoltà: basta un accumulo improvviso per ridurre l’aderenza e aumentare il rischio di sbandate o frenate lunghe.

In casi come questi il problema non è soltanto la precipitazione in sé, ma la rapidità con cui cambia la situazione. La grandine arriva “a colpo”, senza dare il tempo di abituarsi o di mettersi al riparo. E oltre ai disagi legati alla viabilità non mancano le preoccupazioni per possibili danni: parabrezza, carrozzerie, tettoie, ma anche tombini e scoli che, se ostruiti dalla grandine accumulata, possono peggiorare lo scorrimento dell’acqua. Ancora una volta il maltempo ricorda quanto sia importante la prudenza, perché basta davvero poco – qualche minuto di precipitazione più intensa del previsto – per trasformare una giornata normale in un episodio che resta impresso.

