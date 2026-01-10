Maltempo Calabria, inizia una notte terribile: temperature in picchiata, neve a bassa quota, vento di maestrale devastante e mareggiate distruttive | DATI LIVE

L’ondata di maltempo che sta flagellando la Calabria entra nella fase clou in questi minuti: il maestrale si rinforza ululando con raffiche impressionanti in tutta la Regione, e manda il Tirreno in una burrasca tale da provocare mareggiate devastanti su tutta la costa tirrenica della Regione, da Praia a Mare fino allo Stretto. Nel pomeriggio il vento ha raggiunto valori eccezionali con raffiche di 117km/h a Capo Vaticano, 110km/h a Sant’Elia di Catanzaro, 109km/h a Gimigliano, 108km/h a Lattarico, 107km/h a Fitterizzi, 105km/h a Lamezia Terme, 98km/h a San Nicola Arcella. Piogge e temporali stanno interessando tutta la Regione, con sbalzi elettrici e locali blackout.

Tanti danni per il forte vento, mentre la neve sta scendendo a quote collinari con il rapido crollo delle temperature in atto. Alle ore 18:00, gli ultimi valori registrati dalle stazioni meteo ufficiali della Regione sono di -4°C a Botte Donato, -3°C a Monte Curcio, -2°C a Campotenese e Ciricilla, -1°C a Gambarie d’Aspromonte, Lorica e Cotronei, 0°C a Roccaforte del Greco, +1°C a San Giovanni in Fiore, Acri e Motta San Giovanni, +2°C a Serra San Bruno, Domanico e San Pietro in Guarano, +3°C a Rogliano e Montebello Jonico, +4°C a Cittanova, Petilia Policastro e Montalto Uffugo, +5°C a Vibo Valentia, Mileto, Zungri, Nicastro e Stignano, +6°C a Cosenza, Catanzaro, Soverato, Scilla e Platì, +7°C a Reggio Calabria, Gioiosa Jonica, Corigliano Calabro, Amantea e Botricello, +8°C Isola di Capo Rizzuto, Rosarno, Paola e Bovalino Marina, +10°C a Briatico, Capo Vaticano, e Melito di Porto Salvo, +11°C a Crotone, Lamezia Terme e Capo Vaticano.

Nel corso della serata e della notte, il maltempo si intensificherà ulteriormente con le precipitazioni più intense e abbondanti e un ulteriore calo delle temperature. Sarà una notte terribile soprattutto per il forte vento e le pesanti mareggiate su tutta la costa tirrenica. Le immagini che arrivano da Tropea sono impressionanti: il mare ha inghiottito tutta la spiaggia e le onde si infrangono sull’arenaria di Santa Maria dell’Isola.

Domani sarà una domenica molto fredda, con l’arrivo dell’impulso gelido in serata. Il picco del freddo sarà lunedì mattina, quando la neve scenderà fino a 200 metri nel cosentino e nel crotonese, e fino ad appena 300 metri persino nello Stretto di Messina, la zona più meridionale (e più mite) della Regione. Intensa, e abbondante, la nevicata in corso a Gambarie iniziata nel pomeriggio, puntuale come un orologio svizzero. Nella località turistica dell’Aspromonte, lunedì mattina avremo oltre 60cm di neve fresca al suolo.

