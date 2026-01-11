Maltempo Calabria, mareggiata a Scilla: i danni, gli interventi immediati e l’ordinanza di sicurezza | FOTO

A seguito delle avverse condizioni meteo-marine che hanno interessato il territorio di Scilla a partire dal pomeriggio del 10 gennaio e attualmente in attenuazione, l’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza e gli stakeholder circa le azioni intraprese e i danni rilevati. Il Comandante della Polizia Locale ha emanato un’apposita ordinanza (comunicata già ieri) che vieta transito e sosta in Via Cristoforo Colombo, Via San Francesco da Paola e nell’intera area portuale. Le vie di accesso sono state transennate per garantire la massima sicurezza. Un mezzo meccanico ha operato per liberare una corsia dalla sabbia accumulata, garantendo un varco di emergenza.

In collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale, sono stati riscontrati i seguenti danni, sebbene il quadro sia ancora parziale:

Zona Monacena: erosione e crollo parziale del manto stradale; danneggiamento massi anti-erosione.

Lungomare Sud: erosione e crollo parziale della struttura; danneggiamento di cordoli in cemento, panchine e fontana d’ingresso su Via Marina.

Rione Marina Grande: ingente deposito di sabbia e materiale roccioso sulla sede stradale; presenza di detriti vari.

Fiumara di Favazzina: erosione della strada e danneggiamento della rete fognaria.

“L’Amministrazione riconosce i gravi disagi per le attività commerciali che si ritrovano isolate e i danni sociali a un territorio già fragile. Confidiamo in un confronto celere con la Regione Calabria per attivare risorse straordinarie e ripristinare la normalità nel minor tempo possibile con interventi mirati e che guardando al futuro. Un sentito ringraziamento va alla Polizia Locale, all’Ufficio Tecnico, alla Protezione Civile e alle Forze dell’Ordine per l’impegno profuso. La resilienza della comunità scillese, unita all’azione istituzionale, sarà la nostra forza per risollevarci, come già accaduto in passato”, conclude la nota del Comune.

