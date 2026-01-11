Maltempo Calabria, mareggiata a Scilla: spunta il VIDEO dall’interno dell’auto travolta dalle onde

Emergono immagini incredibili della furiosa mareggiata che ieri ha travolto Scilla, nota località turistica del Reggino. I forti venti di maestrale che hanno sferzato tutta la costa tirrenica calabrese hanno provocato una violenta mareggiata che ha inghiottito tutta la spiaggia, il lungomare della Marina Grande e persino alcune automobili in transito nella burrasca. Ora spuntano le immagini dall’interno di un’auto che è stata investita dalle onde nel tratto prima della galleria che porta a Chianalea: nel video a corredo dell’articolo, si può vedere l’auto investita dalla violenza dell’acqua, che si infrangeva su finestrini e parabrezza mentre allagava la strada tutt’intorno.

Le immagini delle auto inghiottite dalla mareggiata hanno fatto molto discutere nelle scorse ore: in tanti hanno criticato l’imprudenza e pericolosità dell’azione.

