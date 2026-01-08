Maltempo Calabria, neve sui rilievi della Sila Cosentina: 38cm a Monte Curcio, imbiancata Camigliatello

Il freddo ha colpito anche la Calabria dove si fa sentire anche un vento gelido proveniente da nord. Temperature di pochi gradi sopra lo zero nel corso della notte e neve sui rilievi della Sila Cosentina, con minime di -7,2°C a Botte Donato (a 1.929 metri di altitudine) e -6,6°C a Monte Curcio (a 1.768 metri sul livello del mare). A Camigliatello Silano, una delle principali località sciistiche della regione, ci sono adesso 38cm di neve a monte e 4cm in paese. Le strade della zona sono comunque percorribili. Nonostante la nevicata, le piste sono ancora chiuse e gli operatori della zona sperano in una prosecuzione delle nevicate per riuscire ad aprire gli impianti.

