Maltempo Calabria, torna la neve in Sila: bufere con il forte vento, le FOTO in diretta

Il Parco Nazionale della Sila nuovamente imbiancato. Nella mattinata di oggi e nel primo pomeriggio sul parco nazionale della Sila si sono abbattute vere bufere di vento e neve e in alcuni casi mista a grandine. Le nevicate più consistenti si registrano su Monte Scuro e monte Botte Donato dove in alcuni punti la neve sfiora i 20cm. Meno intense le nevicate sui monti esposti al versante orientale del parco. A Pettinascura, poco sopra i 1.600 metri sono caduti meno di 10cm e al lago Ariamacina una spolverata bianca copre le rive del bacino. Le immagini e il video giungono proprio da queste ultime due località site tra i comuni di San Giovanni in Fiore e Casali del Manco e ci sono state fornite dal nostro affezionatissimo collaboratore Gianluca Congi.

