Maltempo, Calabria travolta dal Ciclone Harry: piogge torrenziali, raffiche furiose e crolli | DATI

Il passaggio del ciclone Harry ha provocato danni e disagi in Calabria, con piogge intense e raffiche di vento che hanno colpito duramente la regione. Sulla strada provinciale che collega Bivongi a Monasterace, nel Reggino, si è aperta una voragine, dovuta al cedimento di parte del manto stradale. La SP95, in località “Acqua Calda”, è stata chiusa, e il percorso alternativo obbligatorio passa da Stilo lungo la SP9. Il Comune ha invitato la popolazione a muoversi con la massima prudenza e a limitare gli spostamenti in auto.

Anche nel Catanzarese si registrano disagi: un tratto della SP57 tra Borgia e Squillace ha ceduto. L’Amministrazione Provinciale ha segnalato il cedimento con apposita cartellonistica. Al momento la strada resta aperta, ma il transito è consentito su una sola corsia.

Le piogge hanno bersagliato il Vibonese, dove l’Arpacal ha registrato ben 380 mm di pioggia, ma altrettanto imponente è il quantitativo in provincia di Catanzaro con circa 200 mm. A Ciò si aggiungono le intense mareggiate che interessano la fascia ionica e il vento freddo che ha portato ad una nuova riduzione delle temperature. Molte le segnalazioni per piccole frane e smottamenti, mentre continua il monitoraggio dei corsi d’acqua a rischio esondazione.

Gravi danni nel cimitero di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone, dove un’ala è crollata trascinando con sé diverse salme. Il Comune ha reso noto di avere avviato tutti gli interventi necessari di messa in sicurezza e recupero.

Tutta la parte ionica della regione è stata investita da venti forti con raffiche che hanno raggiunto i 122 km/h a Motta San Giovanni, nel reggino, e mareggiate che si stanno facendo più intense col passare delle ore. A scopo precauzionale, a Cutro (Crotone), è stata disposta l’evacuazione per gli abitanti di piani interrati, seminterrati e piani terra nelle zone della fascia costiera per il rischio di esondazioni o mareggiate.

In 48 ore, sono caduti 405 mm a Stilo (Reggio Calabria) e 351 a Fabrizia (Vibo Valentia) mentre in molte altre zone sono stati raggiunti i 200 mm.

È atteso un ulteriore peggioramento nel pomeriggio che si prolungherà sino alla nottata soprattutto per pioggia intensa e mareggiate, quest’ultime in particolare sulla fascia ionica reggina.

La situazione è costante monitorata dalla Protezione civile regionale guidata da Domenico Costarella e in mattinata è prevista una riunione col Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.