Maltempo Campania, a Napoli strade allagate e traffico in tilt | FOTO

Il traffico è paralizzato nel centro di Napoli a causa degli allagamenti e delle numerose buche nell’asfalto provocate dalla forte pioggia della notte. Su via Acton, l’arteria che collega via Marina alla Riviera di Chiaia attraverso il Tunnel della Vittoria, decine di buche costringono gli automobilisti a rallentare drasticamente per evitarle. In un altro tratto, la carreggiata allagata è presidiata da un’auto della Polizia Municipale che convoglia il traffico su una sola corsia. L’area, recentemente sottoposta a lavori di ripavimentazione, ha evidenziato fin da subito problemi di tenuta.

