Maltempo Campania, altro cedimento nel lungomare di Salerno: interessato un tratto pedonale

Un ulteriore cedimento ha interessato il lungomare della zona orientale di Salerno. Dopo il crollo del muro perimetrale del pattinodromo avvenuto nelle scorse settimane, adesso si è aperta una grossa buca anche in un tratto pedonale del lungomare Tafuri. Quell’area era già stata transennata ieri dopo che alcuni residenti avevano segnalato la presenza di un avvallamento in prossimità della balconata panoramica. L’intera porzione interessata dal cedimento resta, quindi, inaccessibile: c’è il nastro bianco e rosso.

Quanto a una parte del muro di contenimento del pattinodromo nel quartiere Torrione, questa era finita in mare dopo una forte mareggiata che aveva colpito il litorale cittadino. La struttura era già stata interessata da un cedimento parziale lo scorso ottobre.

