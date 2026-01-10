Maltempo Campania, forti raffiche nel Cilento: criticità tra Agropoli e Capaccio Paestum

Forti raffiche di vento hanno provocato danni e disagi lungo tutta la fascia costiera del Cilento, in provincia di Salerno. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso necessari numerosi interventi lungo il litorale, con criticità soprattutto nelle aree periferiche tra Agropoli e Capaccio Paestum, dove la caduta di rami e vegetazione ha creato ostacoli alla circolazione e situazioni di potenziale pericolo. La situazione più grave si è registrata sul lungomare di Agropoli, dove un lido balneare ha riportato ingenti danni: alcune coperture e strutture sono state divelte dal vento. All’alba di oggi, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori rischi per persone e cose.

Le rilevazioni indicano raffiche fino a 58 km/h, mentre il mare risulta agitato con moto ondoso di forza 6. Il maltempo dovrebbe persistere anche nelle prossime ore.

