Maltempo Campania: frana lungo strada provinciale 66 nel Salernitano

Una frana si è verificata lungo la strada provinciale 66 del ‘Ciglioto’ a Camerota, nel Salernitano. Questa mattina, dal costone roccioso che sovrasta l’arteria stradale c’è stata una caduta massi sulla carreggiata, che non si esclude possa essere stata provocata dalle abbondanti piogge che nelle scorse ore hanno interessato la zona. La frana ha comportato la chiusura al traffico della provinciale in quel tratto compreso tra il chilometro 0 e il 7+500, per motivi di sicurezza, secondo quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco, in attesa delle necessarie verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza. Dal Comune c’è l’invito ai cittadini a utilizzare percorsi alternativi e “a prestare la massima attenzione“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.