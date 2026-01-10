Maltempo Campania: nubifragio e grandinata a Napoli, la neve imbianca il Monte Partenio

Pioggia, grandine, forti raffiche di vento e mareggiate: la Campania è investita da un’intensa ondata di maltempo che sta causando danni e disagi in numerose aree della regione. Sono in vigore fino alle ore 20 un’allerta meteo gialla per temporali in diverse zone e un’allerta per venti forti e mare agitato. Dopo il nubifragio che nella notte ha colpito Napoli, in mattinata il capoluogo è stato interessato da una violenta grandinata. Il fenomeno si è esteso anche a molti comuni del Salernitano, imbiancando strade e tetti nel capoluogo di provincia, lungo la Costiera amalfitana, nella Valle dell’Irno e nel Vallo di Diano, dove si sono registrati anche intensi acquazzoni.

Nel Golfo di Napoli, il mare molto mosso e il vento sostenuto hanno causato l’interruzione dei collegamenti marittimi con Capri, Ischia e Procida, con la sospensione delle corse degli aliscafi. Disagi anche nel Cilento, dove forti mareggiate e raffiche hanno provocato rami spezzati e il distacco di alcune coperture in uno stabilimento balneare. Danni legati al vento si segnalano in diverse località, tra cui Sorrento.

In Irpinia è tornata la neve sul Monte Partenio, seppur a quote elevate: all’Osservatorio di Montevergine sono stati misurati circa 3 cm di accumulo, in gran parte però graupel. Imbiancature leggere anche a Summonte. Nel corso della giornata sono attesi nuovi fenomeni di instabilità, accompagnati da un lieve calo delle temperature.

A Benevento il sindaco Clemente Mastella ha invitato la popolazione alla prudenza, raccomandando di limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Nel Casertano, infine, le forti raffiche di vento stanno interessando in particolare il litorale domitio.

