Maltempo Campania: piogge intense e vento forte, danni a Salerno | FOTO

La Campania è stata investita questa mattina da un’intensa ondata di maltempo, con forti piogge e raffiche di vento che hanno creato disagi in più province. A Salerno, in via San Leonardo, un pannello segnaletico per attraversamenti pedonali si è spaccato e una parte è finita sulla carreggiata (immagini nella gallery). Allertati dalla polizia municipale, i vigili del fuoco sono intervenuti con un’autoscala per rimuovere i frammenti pericolanti e mettere in sicurezza la restante struttura.

La Protezione civile ha emesso un’allerta meteo gialla valido fino a mezzanotte in diverse aree della regione. A Napoli sono chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli, mentre l’accesso alle spiagge pubbliche è temporaneamente interdetto. I collegamenti con le isole del golfo risultano difficoltosi a causa del vento, che già ieri aveva provocato disagi.

L’Irpinia è interessata da piogge persistenti, anche lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. All’Osservatorio meteorologico di Montevergine, la giornata si è aperta con pioggia battente: dalla mezzanotte sono stati registrati oltre 30 mm di pioggia. Mare poco mosso sottocosta in Cilento e in Costiera Amalfitana.

