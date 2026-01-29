Maltempo Campania, sprofondano le strade: voragini a Napoli e a Salerno

Dopo le abbondanti piogge delle ultime ore si sono aperte due voragini in strada, una a Napoli e un’altra a Salerno. Nel capoluogo di regione, questa mattina, una grossa buca si è aperta al centro della carreggiata in via Bagnoli, causando disagi al traffico. Non sono stati individuati danni strutturali e, dunque, si procederà in tempi rapidi al riempimento della cavità e quindi alla riapertura del traffico lungo la strada. A Salerno, invece, resta chiusa via Salvatore Calenda, nel quartiere Carmine Alto, tra i civici 6B e 6H, dopo uno sprofondamento stradale. La Polizia municipale presidia l’area per impedire gli accessi dei veicoli alla zona interdetta. Nel frattempo, proseguono anche le verifiche tecniche per valutare l’evolversi della situazione.

