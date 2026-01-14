Maltempo Egitto: cargo incagliato a Port Said, nessun impatto sul Canale di Suez

Paura nella notte a Port Said per l’incagliamento di un cargo battente bandiera panamense, il Fener, rimasto in balia del maltempo che ha colpito vaste aree dell’Egitto. Alle prime ore di questa mattina l’equipaggio è stato tratto in salvo, scongiurando il peggio dopo che la nave aveva iniziato a inclinarsi pericolosamente, facendo temere un imminente naufragio. A confermare il buon esito delle operazioni di soccorso è stato il presidente dell’Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie, che ha assicurato come l’incidente non abbia avuto alcuna conseguenza sulla navigazione. Un chiarimento importante, soprattutto alla luce della recente ripresa del traffico marittimo dopo la crisi innescata dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso.

Il Fener era stato spinto verso riva da onde violente e forti raffiche di vento. Nella notte il capitano ha lanciato l’allarme quando lo scafo si è inclinato di circa dieci gradi a dritta a causa di una falla nella stiva. Le squadre del Canale di Suez sono intervenute immediatamente nell’area di attesa occidentale, a cinque miglia dall’ingresso settentrionale del Canale.

La nave, lunga 122 metri e con una capacità di carico di 4mila tonnellate, era partita dalla Turchia e si trovava a Port Said per imbarcare un carico di sale.