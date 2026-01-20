Maltempo: flagellate aziende agricole in Sicilia, ingenti danni

Prosegue il monitoraggio di Coldiretti in tutta la Sicilia dove il maltempo sta flagellando anche le aziende agricole. Ai gravissimi danni della viabilità si sommano quelli causati dal vento che sta devastando le coperture, come accaduto nel Corleonese. Rivestimenti spazzati via dal forte vento hanno causato un gravissimo danno all’azienda agroittica di Biancavilla (CT). Il vento e la pioggia hanno distrutto le strutture dell’azienda ma in tutta le province sono già attivi gli strumenti per le segnalazioni.

