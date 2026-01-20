Maltempo, il Mega-Ciclone Harry risucchia enormi quantità di sabbia del Sahara dal nord Africa sul mar Jonio: immagini incredibili dai satelliti meteo

Mentre il cuore pulsante del Mediterraneo centrale viene scosso dalla furia degli elementi meteo più estremi, la giornata odierna sta rivelando uno scenario quasi apocalittico sull’estremo Sud Italia, trasformando il paesaggio in un deserto sospeso tra cielo e mare. La Sicilia e la Calabria sono avvolte in una densa cappa giallastra, un’atmosfera anomala e inquietante che riduce la visibilità, complice il forte maltempo, e tinge ogni cosa di un ocra innaturale. Non si tratta di semplice nuvolosità stratiforme, ma di un’imponente invasione di sabbia del Sahara. Sono le polveri desertiche sollevate con violenza dalle latitudini nord-africane e trasportate verso nord da un meccanismo meteorologico di rara potenza. Questa eccezionale risalita di sabbia è il risultato diretto dell’azione del Mega-Ciclone Harry, una struttura depressionaria straordinariamente profonda che sta riscrivendo le cronache meteorologiche di questo inizio 2026.

La configurazione sinottica che stiamo osservando nelle ultime ore rappresenta un caso di studio perfetto per comprendere la dinamica dei grandi scambi meridiani. Il Ciclone Harry, attualmente centrato sul Canale di Sicilia con un minimo barico al suolo di ben 995hPa, agisce come una gigantesca idrovora atmosferica. La sua rotazione antioraria, combinata con la presenza di un massiccio anticiclone di blocco posizionato sui Balcani, ha creato un corridoio di correnti meridionali estremamente teso. Questo gradiente barico, ovvero la differenza di pressione tra il centro del ciclone e l’area di alta pressione circostante, è la vera “miccia” che alimenta i venti impetuosi di Scirocco che stanno flagellando lo Ionio e i versanti esposti delle due regioni del Sud, sollevando tonnellate di particolato minerale dal cuore dell’Algeria e della Tunisia.

Le immagini che giungono in diretta dai satelliti meteorologici mostrano una scena incredibile: una vera e propria lingua di polvere densa, chiaramente distinguibile rispetto alle nubi cariche di pioggia, che si snoda per migliaia di chilometri partendo dal deserto e arrivando a coprire interamente lo specchio d’acqua ionico. La densità della nube è tale da schermare quasi completamente la radiazione solare, conferendo quel colore giallastro che i cittadini siciliani e calabresi stanno osservando con stupore e preoccupazione da diverse ore. La furia dei venti non si limita a trasportare sabbia, ma sta generando un moto ondoso imponente, con onde che superano i sei metri di altezza e mareggiate distruttive lungo le coste esposte, mentre l’aria, carica di elettricità statica e particolato, rende la respirazione difficoltosa e copre ogni superficie con uno strato di polvere finissima.

L’anticiclone di blocco sui Balcani, di cui abbiamo discusso ampiamente nelle analisi precedenti, gioca un ruolo fondamentale in questa dinamica. Agendo come un vero e proprio “muro” insormontabile, impedisce al Ciclone Harry di evolvere rapidamente verso est, costringendolo a stazionare pericolosamente nel Canale di Sicilia. Questa stazionarietà non fa che esacerbare gli effetti della tempesta, prolungando il richiamo di aria calda e polverosa dal deserto. Il contrasto termico tra l’aria torrida trascinata dal Sahara e quella più fresca che alimenta il nucleo del ciclone sta inoltre innescando violenti fenomeni temporaleschi, che in queste ore stanno colpendo la Sicilia occidentale e meridionale, ma che assumono un aspetto surreale poiché la pioggia, mescolandosi alla polvere in sospensione, cade sotto forma di vero e proprio fango.

Osservando l’evoluzione delle nubi e delle polveri dalle animazioni satellitari, è possibile notare come il vortice d’aria attorno al minimo di 995hPa sia perfettamente strutturato, con il “braccio” carico di sabbia che sembra quasi una spirale galattica che avvolge il Sud Italia. La configurazione a “blocco” continuerà a mantenere attive queste correnti di burrasca per gran parte della giornata odierna, rendendo la situazione critica sia per i trasporti marittimi che per la qualità dell’aria. È un evento che dimostra, ancora una volta, la potenza di Harry, un sistema che non è solo una tempesta di pioggia e vento, ma un catalizzatore di dinamiche su scala continentale capaci di spostare parte del deserto africano nel cuore del Mediterraneo nel giro di poche ore.

