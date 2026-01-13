Maltempo Israele: un morto e un disperso per le alluvioni

Israele è flagellato da giorni dal maltempo che ha provocato almeno una vittima, mentre un ragazzino risulta disperso in Cisgiordania. Lo riferisce la stampa israeliana. A perdere la vita è stato un residente di Gerusalemme Est che viveva in una casa che si è allagata. Proprio nella Città Santa delle tre religioni monoteistiche si è verificato il picco delle piogge. Un adolescente sarebbe caduto nel torrente Nahal Modiim in Cisgiordania durante un temporale e sarebbe stato trascinato via dalle acque. L’aeroporto di Haifa è stato chiuso e tutti i voli sospesi. Allagata la base aerea di Hazor. La diga di Beit Zayit, sulle colline di Gerusalemme, è tracimata e per precauzione è stato evacuato un vicino istituto professionale per l’agricoltura. E a Gush Etzion e sul Monte Hermon è comparsa la prima neve dell’anno.