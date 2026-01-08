Maltempo Messina, scatta l’allarme frane a Castanea San Michele – Portella: interviene la protezione civile

A seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio comunale di Messina nella giornata odierna, si è reso necessario un intervento urgente in località Castanea San Michele – Portella per la presenza di detriti e materiali in lento movimento sulla sede stradale. “La situazione è stata immediatamente monitorata e, in via precauzionale, è stata attivata la ditta incaricata per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza, mentre il traffico è stato momentaneamente regolato in attesa dell’arrivo della Polizia Municipale, prontamente intervenuta sul posto per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza”, fa sapere l’Assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

Al momento non si registrano dissesti di particolare rilevanza; tuttavia, in considerazione del perdurare delle piogge, permane il rischio di saturazione superficiale del suolo, che potrebbe determinare scivolamenti lungo le scarpate più ripide. Per questo motivo, la Protezione Civile comunale mantiene alta l’attenzione e prosegue il costante monitoraggio delle aree più sensibili.

L’Amministrazione comunale ringrazia la Polizia Municipale, la ditta operativa e tutto il personale impegnato per la tempestività e l’efficace coordinamento, a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della viabilità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.