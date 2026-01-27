Maltempo Piemonte, dalle 20 chiusa per la SS21 da Argentera al Confine di Stato

A partire dalle 20:00 di oggi, martedì 27 gennaio, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708). Il provvedimento tecnico è adottato sulla base del Bollettino di Allerta n. 28/2026 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano precipitazioni nevose in intensificazione nel Cuneese. La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.