Maltempo Piemonte, neve sulla collina di Torino: pupazzi a Superga | FOTO

La collina di Torino è stata imbiancata da una breve nevicata, abbastanza fitta, però, da lasciare a terra quanto basta ai bambini per costruire pupazzi nel pomeriggio. Il resto del capoluogo, invece, è stato toccato solo dalla pioggia, pur con temperature poco sopra lo zero. Lo stesso per le città del resto del Piemonte, tranne che per il Cuneese e l’Astigiano, dove in nottata era nevicato per poco anche in pianura, ma non abbastanza da non sciogliersi in giornata.

