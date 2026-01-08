Maltempo Puglia, neve anche sull’Alta Murgia: imbiancato Castel del Monte | FOTO

Maltempo Puglia, una leggera imbiancata di neve è avvenuta anche sulla Murgia questa notte: caduti circa 3cm a Castel del Monte

  Castel del Monte. Foto Nicola Leonetti
    Castel del Monte. Foto Nicola Leonetti
  Castel del Monte
    Castel del Monte
  Minervino Murge
    Minervino Murge
  Minervino Murge
    Minervino Murge
  Minervino Murge
    Minervino Murge
Ieri sera la neve è arrivata in Puglia, cadendo prima sul Gargano, dove oggi si superano i 15cm sopra i 500 metri. Una leggera imbiancata di neve è avvenuta anche sulla Murgia questa notte. Su Castel del Monte, in provincia di Barletta-Andria-Trani, sono caduti circa 3cm di neve mentre ad Andria è caduta pioggia mista a neve per 3 ore con temperature intorno a +1°C e vento di maestrale molto sostenuto, come ci segnala Nicola Leonetti. Velo bianco all’alba anche su Minervino Murge, come dimostrano le foto a corredo dell’articolo.

