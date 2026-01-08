Maltempo Puglia, neve anche sull’Alta Murgia: imbiancato Castel del Monte | FOTO

Ieri sera la neve è arrivata in Puglia, cadendo prima sul Gargano, dove oggi si superano i 15cm sopra i 500 metri. Una leggera imbiancata di neve è avvenuta anche sulla Murgia questa notte. Su Castel del Monte, in provincia di Barletta-Andria-Trani, sono caduti circa 3cm di neve mentre ad Andria è caduta pioggia mista a neve per 3 ore con temperature intorno a +1°C e vento di maestrale molto sostenuto, come ci segnala Nicola Leonetti. Velo bianco all’alba anche su Minervino Murge, come dimostrano le foto a corredo dell’articolo.

