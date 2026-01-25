Maltempo Puglia, pioggia e forte vento nel Barese: alberi e cartelloni pericolanti

Il forte vento che sta sferzando il Barese sta costringendo i Vigili del Fuoco ad un super lavoro dalla scorsa notte. Nello specifico si tratta di operazioni di messa in sicurezza o di rimozione di alberi o cartelloni pubblicitari pericolanti, tende da sole e calcinacci caduti a causa delle forti raffiche, che fortunatamente non hanno provocato feriti. Come annunciato nelle scorse dalla Protezione Civile, per tutta la giornata, soprattutto nella parte centrale adriatica della regione, è allerta meteo gialla per temporali e forti venti sudorientali, con rinforzi di burrasca in alcune zone della regione.

A denunciare gli effetti del maltempo è Coldiretti Puglia che, in una nota, conta “1.687 interventi per alberi pericolanti effettuati in Puglia“. Per l’associazione di categoria, “le piante cadono anche per scelte sbagliate delle essenze non adatte al clima, al terreno o alla collocazione urbana” a cui si associa “la mancanza di una manutenzione adeguata“. Inoltre, “la dotazione di verde urbano in Puglia resta insufficiente”, evidenzia Coldiretti, riferendo i dati Istat secondo cui “si passa dai 9,2 metri quadrati di Bari ai 9 di Foggia, dai 14,4 di Taranto ai 9,6 di Lecce, fino agli 11,9 di Brindisi”.

