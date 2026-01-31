Maltempo Sicilia, enorme tornado al largo di Marzamemi | VIDEO

Una tromba marina si è formata nelle ultime ore al largo di Marzamemi, nel sud del Siracusano, in concomitanza con l’allerta gialla per maltempo diramata dalla Protezione civile regionale. Il fenomeno si è sviluppato in mare aperto e non avrebbe raggiunto la coste. Al momento non si segnalano feriti né danni. Restano in corso le verifiche, anche per accertare eventuali imbarcazioni in mare nonostante le condizioni avverse. L’episodio ha riacceso l’attenzione nel borgo, già colpito nei giorni scorsi dal ciclone Harry, che aveva causato mareggiate, allagamenti ed evacuazioni di alcune abitazioni.

Un altro Ciclone Mediterraneo sta attraversando il Sud Italia, portando con sé un’ondata di maltempo intenso. Le forti piogge sono in atto su gran parte di Calabria e Sicilia, con rovesci localmente persistenti e temporali. Secondo le ultime previsioni, le precipitazioni proseguiranno anche nella giornata di domani.

