Maltempo Sicilia, esondato il fiume Agrò nel Messinese: allagato tratto della SS114

A causa delle piogge torrenziali che continuano a cadere nel Messinese è esondato il fiume Agrò. L’acqua ha invaso un tratto della SS114 “Orientale Sicula”, dal km 35,500 al km 35,400, in territorio di Sant’Alessio Siculo, e quel tratto di strada è stato chiuso al traffico. Sul posto sono presenti le squadre ANAS e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.