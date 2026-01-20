Sicilia nella morsa del maltempo, il peggio deve ancora arrivare: venti fino a 120 km/h e piogge intense

La Sicilia è interessata da una fase di maltempo marcato che sta coinvolgendo l’intero territorio regionale. Le temperature minime notturne risultano in aumento, mentre i valori restano al momento stazionari, con una tendenza alla diminuzione attesa in serata, soprattutto sui settori settentrionali dell’Isola. Nella notte le precipitazioni si sono concentrate per circa il 90% sui settori orientali, mentre altrove i fenomeni sono risultati più sporadici e deboli. Il quadro meteorologico è però destinato a peggiorare ulteriormente: dal pomeriggio e soprattutto in serata sono attesi fenomeni più intensi sulle zone settentrionali, meridionali e sui comparti ionici.

Particolarmente critico il fronte dei venti. Oggi si raggiungerà il picco di raffiche e mareggiate già in tarda mattinata, con punte fino a 120 km/h sul Canale di Sicilia, oltre i 110 km/h sullo Ionio e valori superiori ai 100 km/h in serata sul basso Tirreno.

