Maltempo Sicilia: tragedia sfiorata a Santa Teresa di Riva, auto finisce in voragine

Tragedia sfiorata a Santa Teresa di Riva, centro della costa ionica in provincia di Messina. Le violente mareggiate hanno causato il cedimento del manto stradale del lungomare, aprendo una voragine nella quale è finita un’auto in transito, nonostante il divieto di circolazione disposto dal Comune. Il conducente, rimasto ferito, è stato soccorso dai volontari e trasportato in ospedale con diverse lesioni. “Non ci è scappato il morto! Ecco le conseguenze, per fortuna non mortali, di un comportamento personale imprudente“: è quanto ha dichiarato il capo della protezione civile Siciliana Salvo Cocina. “Un anziano alla guida di un’autovettura stamattina ha violato i divieti di transito imposti correttamente dal Sindaco percorrendo il lungomare di Santa Teresa di Riva, esposto alle forti mareggiate e già gravemente danneggiato anche lo scorso anno. A causa della furia del mare, si è aperta una voragine, sotto l’asfalto, che con il peso dell’auto si è aperta e ha inghiottito l’auto, mettendo seriamente a rischio l’incolumità del conducente. Il conducente è stato recuperato dai volontario e ricoverato con ferite varie“. “Ancora una volta raccomando alla popolazione la massima precauzione e il rispetto rigoroso delle ordinanze e dei divieti, che vengono adottati esclusivamente per tutelare la sicurezza delle persone. Non è possibile mettere a rischio un vita umana e anche i soccorritori per leggerezza o disattenzione personale. Invito il sindaco a denunciare la persona per le Violazioni commesse. Invito i sindaci e tutti noi a una attività di comunicazione ancora più stringente“, ha concluso Cocina.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.