Maltempo Sicilia, forti raffiche di vento nel Siracusano: danni alle aziende agricole

Dopo i danni provocati dal ciclone Harry, forti raffiche di vento fino a 60-70km/h si sono abbattute oggi su tutto il territorio del Siracusano, colpendo in particolare la zona sud tra Pachino e Noto, causando gravi danni alle aziende agricole. A essere maggiormente colpite sono state le imprese produttrici del ciliegino di Pachino, comparto strategico per l’economia agricola locale e simbolo del Made in Sicily nel mondo. Il vento ha danneggiato serre e coltivazioni, con conseguenze economiche ancora in fase di quantificazione. Problemi si registrano anche a Portopalo di Capo Passero, dove insistono altre aziende agricole. Danni anche alla pesca: l’amministrazione comunale ha confermato che due imbarcazioni sono state seriamente compromesse, mentre la caduta di un albero non ha provocato feriti.

Le forti raffiche di vento hanno causato danni e disagi anche nel Ragusano e nel Palermitano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.