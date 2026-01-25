Maltempo Sicilia, il senatore Germanà: “tg nazionali diano spazio alle immagini del ciclone Harry, siamo in lutto”

Maltempo Sicilia, l'appello del senatore Germanà ai telegiornali nazionali dopo il disastro provocato dal Mega Ciclone Harry in Sicilia

storica mareggiata acitrezza sicilia 21 gennaio 2026

Approfitto di questa occasione per lanciare un appello accorato ai media nazionali: per favore, date spazio nei vostri telegiornali principali alla tragedia che ha colpito la mia Sicilia“. Lo ha detto il senatore e segretario della Lega in Sicilia, Nino Germanà, in apertura del suo intervento all’evento “Idee in Movimento” a Rivisondoli, in Abruzzo. “Nella sfortuna abbiamo avuto la fortuna di non avere morti, ma questo non giustifica il silenzio dei Tg nazionali. La ferita è profonda e la Sicilia è a lutto“, ha proseguito il senatore.

La mareggiata scatenata dal ciclone ‘Harry’ è stata di una violenza mai vista: ha cancellato interi lungomari da Furci Siculo a Taormina, da Acireale a Ortigia, lungo tutta la fascia ionica, dalla punta sud della città di Messina fino alla punta sud della Sicilia. Sindaci, cittadini e volontari stanno spalando fango e detriti da giorni senza sosta. “Ringrazio il Governo regionale – ha aggiunto Germanàche ha subito dichiarato lo stato di calamità e stanziato 70 milioni di euro per le prime urgenze, e il Governo nazionale che lunedì in Consiglio dei ministri delibererà lo stato di emergenza“. E ha concluso: “Mostrateci nei tg, fate vedere cosa è successo“.

