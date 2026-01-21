La più grande mareggiata della storia trasforma Acitrezza e Stazzo in macerie: la Riviera dei Ciclopi piange l’urlo jonico di Poseidone | FOTOGALLERY

L’urlo di Poseidone non è mai stato così assordante, né così gravido di una furia che sembrava appartenere a un’era geologica dimenticata. Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2026, quella appena trascorsa, la costa jonica della Sicilia ha smesso di essere un paesaggio da cartolina per trasformarsi nel palcoscenico di un’apocalisse liquida. Acitrezza e Stazzo, perle incastonate nel basalto, sono state travolte da una mareggiata che la memoria storica fatica a ricordare con analoga entità, un evento di proporzioni titaniche che ha ridisegnato i confini tra terra e mare con la violenza di un antico cataclisma.

Le onde, muraglie d’acqua scura alte oltre dieci metri, si sono abbattute sul litorale con la cadenza di un maglio divino. Ma è sui Faraglioni dei Ciclopi che il mito si è fatto realtà visibile e terrificante. Quegli enormi piloni di pietra, che la leggenda vuole scagliati da Polifemo contro Ulisse, sono stati quasi sommersi da spruzzi ciclopici che hanno superato i settanta metri d’altezza. La schiuma bianca, come il respiro di un mostro agonizzante, ha avvolto le vette di basalto, oscurando il cielo e ricordando agli uomini quanto effimera sia la loro presenza su queste rive millenarie.

Le immagini che restano all’indomani del disastro parlano di una devastazione che supera la comprensione. Dove fino allo scorso weekend i turisti passeggiavano ammirando il tramonto, ora regna il caos primordiale. Enormi massi di pietra lavica, pesanti tonnellate, sono stati divelti dal fondo marino e trascinati sulla terraferma come se fossero fuscelli. In uno scatto emblematico, un gigantesco blocco di basalto giace immobile sopra le strisce blu di un parcheggio, un ospite sgradito e ancestrale che ha reclamato il proprio spazio tra i simboli della civiltà moderna. La pavimentazione urbana, incapace di reggere l’urto, si è sbriciolata sotto la spinta idraulica, lasciando crateri e cumuli di detriti che rendono il lungomare simile a un campo di battaglia appena abbandonato.

Il chiosco “Luna Rossa“, iconico punto di ritrovo di Acitrezza, appare oggi come un relitto spiaggiato. Le sue serrande, piegate dalla forza d’urto del mare, mostrano le viscere della struttura devastate, mentre il legno e il metallo gridano la loro impotenza di fronte all’elemento primordiale. Poco distante, lo sguardo di un enorme volto dipinto su una facciata azzurra osserva con muto orrore la distesa di rocce laviche che ora ricopre la carreggiata, una fiumana di pietra nera che sembra essere sgorgata direttamente dalle viscere dell’Etna attraverso la porta del mare.

A Stazzo la situazione non è meno drammatica. La violenza della mareggiata ha letteralmente sventrato le abitazioni costiere, scagliando blocchi di cemento e pietre ovunque. Le persone camminano oggi tra queste rovine con un senso di smarrimento profondo, fotografando con i cellulari quello che resta di una bellezza che credevano eterna. Il nastro bianco e rosso dei soccorsi tenta di delimitare l’inditabile, ma appare ridicolo di fronte alla vastità della distruzione. Ogni angolo rivela un dettaglio della furia notturna: ringhiere contorte, palme spezzate dal vento e dalla salsedine, e quella onnipresente pietra nera che ha ricoperto ogni cosa, restituendo alla costa l’aspetto che doveva avere prima che l’uomo tentasse di addomesticarla.

Questa mareggiata non è stata solo un evento meteorologico estremo, ma un monito epico. La Sicilia dei miti, quella di Omero e dei giganti, si è risvegliata per ricordare che il mare non dimentica mai i suoi antichi confini. Mentre il sole tenta timidamente di farsi strada tra le nubi post-tempesta, illuminando i Faraglioni che ancora svettano nonostante l’assedio, resta il silenzio attonito di chi ha visto la natura riprendersi tutto in una sola, interminabile notte di gennaio. La ricostruzione sarà lunga, ma la ferita impressa nel basalto e nell’anima di chi abita queste sponde rimarrà per sempre, come il segno di una lotta tra titani a cui ci è stato concesso, con terrore, di assistere.

