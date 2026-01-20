Maltempo Sicilia: violenta bufera di neve sull’Etna, famiglia in salvo

Una famiglia di turisti svizzeri, composta da due adulti e una bambina di quattro anni, è stata soccorsa sull’Etna dopo essere rimasta sorpresa da una violenta bufera di neve nella zona dei Crateri Silvestri, mentre si stava dirigendo verso una struttura alberghiera. L’intervento è stato effettuato nella serata di ieri dai militari della Stazione Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi. L’allarme è scattato intorno alle 19:30, quando il titolare della struttura ricettiva, contattato dai clienti, ha segnalato che l’autovettura della famiglia era rimasta bloccata sulla strada a causa dell’abbondante neve. I finanzieri specializzati nel soccorso alpino, a bordo di mezzi fuoristrada, si sono immediatamente messi in marcia seguendo il percorso in direzione del Rifugio Sapienza.

Le proibitive condizioni meteorologiche – caratterizzate da nevicate intense, forti raffiche di vento e visibilità estremamente ridotta – hanno però reso impossibile proseguire con i mezzi. I militari sono stati quindi costretti ad abbandonare il veicolo, immobilizzato dall’accumulo nevoso, e a continuare l’intervento a piedi in un ambiente impervio e particolarmente complesso. La strada risultava infatti quasi impraticabile a causa di cumuli di neve che in alcuni punti raggiungevano il metro e mezzo di altezza. Nonostante le difficoltà, i soccorritori sono riusciti a individuare e raggiungere la famiglia, che si trovava in evidente stato di agitazione. I tre presentavano i primi sintomi di ipotermia, ma non necessitavano di cure urgenti. Dopo essere stati rifocillati e protetti con adeguato abbigliamento, sono stati accompagnati a piedi fino ai fuoristrada e successivamente condotti in sicurezza presso la struttura alberghiera.

