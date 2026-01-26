Maltempo USA, caos voli per la tempesta di neve: anche oggi migliaia di cancellazioni

Proseguono i ritardi e le cancellazioni dei voli negli USA a causa della tempesta invernale che negli ultimi giorni si è abbattuta su gran parte del Paese, causando 14 morti e lasciando un milione di persone senza elettricità. Gli scali del Nord-Est, soprattutto New York e Boston, sono i più colpiti. Dopo le circa 11.500 cancellazioni e quasi 21.000 ritardi di domenica, all’inizio di oggi altri 4.000 voli in partenza e in arrivo negli Stati Uniti sono stati cancellati e oltre 8.000 sono in ritardo, secondo il sito FlightAware. Ma si prevedono ulteriori disagi nel corso della giornata.

L’aeroporto internazionale Logan di Boston ha registrato il maggior numero di cancellazioni, con quasi 300 voli rimasti a terra alle 7 del mattino, pari al 60% delle partenze previste. Anche gli scali dell’area di New York sono stati duramente colpiti: circa la metà delle partenze da Kennedy, LaGuardia e Newark sono state cancellate alle 7 del mattino.