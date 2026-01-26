Maltempo USA, la peggiore tempesta di ghiaccio degli ultimi decenni nel Tennessee: vittime, danni e blackout | FOTO

La peggiore tempesta di ghiaccio degli ultimi anni ha colpito il Tennesse durante il fine settimana nel mezzo della violenta tempesta invernale che sta sferzando un’ampia area degli Stati Uniti, portando forti nevicate, ghiaccio, temperature polari, decine di migliaia di voli cancellati e almeno 18 vittime. Nel Tennesse, la tempesta è iniziata con una nevicata nelle prime ore di sabato 24 gennaio. Poi, nevischio e infine pioggia ghiacciata hanno preso il sopravvento, persistendo per ore. Alla fine, le precipitazioni si sono trasformate in semplice pioggia. A causa della forza e dell’entità della tempesta, Nashville ha stabilito un nuovo record di precipitazioni per la data: 49mm. Parte di queste, ovviamente, era pioggia ghiacciata, che ha portato a un devastante accumulo di ghiaccio. Lo spessore totale del ghiaccio nella zona variava da una lastra sottile in alcune comunità a più di 1,2cm in altre. La quantità media era compresa tra 0,6 e 1,2cm.

Almeno tre decessi causati dal maltempo sono stati segnalati in Tennessee, dove la pioggia ghiacciata ha creato condizioni pericolose per milioni di persone.

Non solo le strade sono insidiose, ma anche la caduta di rami, alberi e ghiaccio ha rappresentato e continuerà a rappresentare un problema anche nei prossimi giorni, con possibili ulteriori blackout. Le autorità esortano i residenti a stare lontani dalle strade.