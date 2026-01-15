Maltempo USA, South Bend sommersa dalla neve: strade bloccate e incidenti | FOTO e VIDEO

Una forte nevicata sta mettendo in difficoltà South Bend, in Indiana (USA) con accumuli significativi e condizioni stradali estremamente pericolose. Secondo le autorità locali, vicino al campus della Notre Dame sono già caduti 11 pollici di neve (circa 28 cm), con tassi di accumulo superiori ai 5 cm l’ora. Le strade stanno rapidamente diventando impraticabili, mentre i mezzi spargisale e spazzaneve faticano a tenere il passo. La tempesta invernale ha colpito l’area da ieri mercoledì, e ulteriori sistemi perturbati, con neve “effetto lago“, sono previsti nei prossimi giorni. Le temperature resteranno sotto lo zero per il resto della settimana, aumentando il rischio di ghiaccio sulle strade.

La polizia di South Bend ha già risposto a 13 incidenti tra mezzogiorno e le 14:50 di mercoledì ora locale, mentre le condizioni di visibilità peggiorano rapidamente. Le autorità locali raccomandano ai cittadini di restare a casa e di evitare spostamenti non necessari. Per chi deve mettersi alla guida, è consigliato aumentare i tempi di percorrenza, ridurre la velocità e rimuovere la neve da fari e fanali.