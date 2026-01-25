Maltempo USA, tempesta di ghiaccio paralizza il nord-est: blackout, scuole chiuse e oltre 1 milione di persone senza luce | FOTO

La super tempesta di ghiaccio che si abbatte sul nord-est degli Stati Uniti, compresa New York, con neve e temperature polari ha provocato la cancellazione di oltre 15-17 mila voli. Oltre 1 milione di persone secondo il sito poweroutage.us. sono rimaste senza luce di cui oltre 250 mila in Tennessee. A New York le scuole sono chiuse e si punta allo studio da remoto. A Chicago, dove le scuole sono state chiuse venerdì, si prevede di riaprirle lunedì mentre a Houston, Dallas, Baltimora, Washington, Charlotte, Boston, Menphis, Philadelphia domani tutte le scuole saranno chiuse. A Nashville le scuole saranno chiuse anche martedì.

La ‘monster storm’ è considerata da alcuni meteorologi come uno dei peggiori episodi invernali degli ultimi decenni negli Stati Uniti. “Gli effetti della neve e del ghiaccio si faranno sentire fino alla prossima settimana, con episodi di ricongelamento che manterranno le superfici ghiacciate e pericolose, sia per la guida sia per gli spostamenti a piedi, nei prossimi giorni”, ha avvertito il Servizio meteorologico nazionale (Nws).

A New York, il sindaco Zohran Mamdani ha riferito della morte di almeno cinque persone, ritrovate in strada. Le autorità sanitarie della Louisiana hanno annunciato dal canto loro che due uomini sono morti di ipotermia in relazione alla tempesta. La tempesta si sta spostando domenica verso nord-est, riversando neve sulle grandi città della costa atlantica. Diversi grandi aeroporti di Washington, Filadelfia e New York sono quasi del tutto paralizzati mentre circa 15-17 mila voli da e per gli Stati Uniti sono stati cancellati nel fine settimana e migliaia di altri hanno subito ritardi, secondo il sito FlightAware.