Maltempo, violenta tempesta invernale negli USA: 800mila senza luce e migliaia di voli cancellati

Una violenta tempesta invernale continua a colpire un’ampia area degli Stati Uniti, riversando nevischio, pioggia gelata e neve sul Sud e fino al New England, portando temperature rigide, diffusi blackout e condizioni stradali pericolose. Si prevede che ghiaccio e nevicate continueranno fino a lunedì 26 gennaio in gran parte del Paese, seguiti da temperature molto basse, causando “impatti pericolosi su viaggi e infrastrutture” che si protrarranno per diversi giorni, ha affermato il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS). Sono previste forti nevicate dalla Valle dell’Ohio al Nord-Est, mentre un “accumulo catastrofico di ghiaccio” minaccia dalla Valle del Mississippi inferiore al Medio Atlantico e al Sud-Est.

“È una tempesta unica nel senso che è così diffusa“, ha dichiarato la meteorologa dell’NWS Allison Santorelli. “Ha colpito aree che vanno dal New Mexico al Texas, fino al New England, quindi parliamo di una diffusione di circa 3.200 chilometri“. Questa mattina, circa 213 milioni di persone erano sottoposte a una sorta di allerta meteo invernale, ha affermato.

Blackout e caos voli

Il numero di clienti senza elettricità si sta avvicinando a 800.000, secondo poweroutage.us, e il numero è in aumento. Il Tennessee è stato il più colpito, con oltre 250.000 clienti senza elettricità, mentre Texas, Louisiana e Mississippi hanno tutti più di 100.000 clienti al buio.

Oltre 10.000 voli sono già stati cancellati oggi e altri 8.000 sono stati ritardati, secondo il sito di monitoraggio dei voli flightaware.com. I principali hub colpiti finora sono stati Philadelphia, Washington, Raleigh-Durham in North Carolina, New York e New Jersey.

Anche quando ghiaccio e neve smetteranno di cadere, il pericolo continuerà, ha avvertito Santorelli. “Dietro la tempesta, il freddo pungente colpirà praticamente tutti i due terzi orientali della nazione, a est delle Montagne Rocciose”, ha affermato. Ciò significa che il ghiaccio e la neve non si scioglieranno velocemente, il che potrebbe ostacolare alcuni sforzi per ripristinare l’energia elettrica e altre infrastrutture.

Disagi diffusi a causa di ghiaccio e neve

Il Presidente Donald Trump aveva approvato le dichiarazioni di emergenza per almeno una dozzina di stati entro sabato, e si prevede che ne arriveranno altre. La Federal Emergency Management Agency ha preposizionato materiali, personale e squadre di ricerca e soccorso in numerosi stati, ha affermato il Segretario per la Sicurezza Interna Kristi Noem.

Nashville e l’area circostante hanno visto accumuli di ghiaccio di 1,3cm o più, con ghiaccioli che pendevano dai cavi elettrici e rami di alberi sovraccarichi che si schiantavano al suolo. “In genere diciamo che quando si inizia a vedere circa 1,3cm di ghiaccio, è allora che si inizieranno a vedere interruzioni di corrente più diffuse“, ha detto Santorelli.

A Oxford, Mississippi, questa mattina la Polizia ha utilizzato i social media per dire ai residenti di rimanere a casa poiché il pericolo di rimanere all’aperto era troppo grande. Anche le squadre dei servizi pubblici locali sono state sospese dal lavoro durante le ore notturne. “A causa delle condizioni di pericolo di vita, Oxford Utilities ha preso la difficile decisione di sospendere la circolazione delle nostre squadre per la notte”, ha scritto l’azienda di servizi su Facebook questa mattina. “La situazione è attualmente troppo pericolosa per continuare“, ha affermato. “Gli alberi si stanno spezzando e cadendo intorno ai nostri elettricisti mentre sono nei camion. Semplicemente non possiamo liberare le linee più velocemente di quanto i rami cadano”.

Le strade ghiacciate hanno reso pericolosi anche gli spostamenti nella Georgia settentrionale. “Sai che è brutto quando Waffle House è chiuso!!!”, ha scritto l’ufficio dello sceriffo della contea di Cherokee su Facebook, con la foto di un ristorante chiuso. L’apertura dei ristoranti della catena, nota come Waffle House Index, è diventata un modo informale per valutare la gravità dei disastri meteorologici nel Sud.