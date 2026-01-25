Meteo, tempesta di ghiaccio storica negli USA: il Mid South sotto il peso del gelicidio | VIDEO

Una tempesta di ghiaccio di eccezionale intensità sta mettendo in seria difficoltà il Mid South degli Stati Uniti, con il Mississippi settentrionale e in particolare l’area di Oxford collocata nel cuore della fascia più critica. Si tratta di un evento invernale raro per estensione, accumuli di ghiaccio e impatti sulle infrastrutture, destinato a entrare negli archivi climatici regionali come uno dei più severi degli ultimi decenni.

Una configurazione atmosferica ad alto rischio

Alla base dell’evento vi è una struttura sinottica estremamente insidiosa, ben nota ai meteorologi per il suo potenziale distruttivo. Una profonda depressione in transito sugli Stati Uniti centrali sta richiamando aria calda e molto umida dai quadranti meridionali, costringendola a scorrere sopra un cuscino di aria gelida già presente nei bassi strati tra Texas, Louisiana, Mississippi e Alabama.

Questo profilo termico verticale — con temperature positive in quota e valori sotto lo zero al suolo — rappresenta la condizione ideale per la pioggia congelantesi. Le gocce cadono allo stato liquido ma, una volta raggiunta una superficie fredda, congelano istantaneamente, rivestendo strade, alberi, cavi e strutture di uno spesso strato di ghiaccio trasparente.

Accumuli di ghiaccio e blackout estesi

Nell’area di Oxford gli accumuli di ghiaccio stanno rapidamente raggiungendo spessori critici, con valori che in diversi punti superano il centimetro e che potrebbero localmente avvicinarsi ai 25–30 millimetri, soglia associata a danni gravi e diffusi. Già pochi millimetri di ghiaccio sono sufficienti a piegare rami e linee elettriche; quando gli spessori crescono, il peso diventa insostenibile anche per alberi maturi e infrastrutture progettate per resistere a condizioni invernali ordinarie.

Il risultato è una crisi energetica su vasta scala: centinaia di migliaia di utenze risultano senza elettricità, con interruzioni che potrebbero protrarsi per giorni, soprattutto nelle aree più colpite. Le testimonianze dal territorio parlano di schianti continui di alberi, un rumore costante che riflette l’enorme stress meccanico imposto dal ghiaccio.

Perché si parla di evento storico

Questa tempesta di ghiaccio viene definita storica non solo per la gravità locale, ma per il contesto emisferico più ampio in cui si inserisce. Il corridoio di maltempo invernale associato al sistema si estende per oltre 2.000 chilometri, alternando neve, nevischio e freezing rain, mentre una nuova ondata di gelo è attesa subito dopo il passaggio delle precipitazioni.

La combinazione tra blackout prolungati e temperature molto basse rappresenta uno scenario ad alto rischio per la popolazione, soprattutto nelle aree rurali. In questo quadro, Oxford si trova esattamente nella zona dove la struttura termica dell’atmosfera massimizza il gelicidio, rendendo l’impatto più severo rispetto a una nevicata tradizionale.

Un evento che conferma come, negli Stati Uniti centrali e meridionali, le tempeste di ghiaccio restino tra i fenomeni invernali più pericolosi in assoluto, capaci di trasformare in poche ore una normale perturbazione in una vera emergenza meteorologica.