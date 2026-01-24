Mare mosso, aliscafi a singhiozzo per Ischia e Procida

Il forte moto ondoso che sta interessando il Golfo di Napoli in queste ore sta creando disagi alla navigazione marittima, con ripercussioni sulla regolarità dei collegamenti verso le isole partenopee. Le maggiori criticità riguardano i servizi effettuati con i mezzi veloci diretti a Ischia e Procida: numerose corse risultano già cancellate sulle tratte da Napoli Molo Beverello e Pozzuoli verso Marina Grande di Procida, Ischia Porto e Forio, e viceversa. Le compagnie di navigazione, inoltre, hanno annunciato ulteriori soppressioni anche per le partenze previste nelle prossime ore. Restano invece regolari i collegamenti effettuati con le navi traghetto, in partenza o in arrivo da Napoli Porta di Massa e da Pozzuoli.

