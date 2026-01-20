Messina, non solo maltempo: serata di scosse, due terremoti in tarda serata | DATI e MAPPE

Serata movimentata nel Messinese, dove al forte maltempo che sta interessando la provincia si sono aggiunte anche due scosse di terremoto registrate a distanza di pochi minuti l’una dall’altra nell’area dei Nebrodi. La prima scossa è stata rilevata alle 22:45 con epicentro a Militello Rosmarino, con una magnitudo 3.0 e una profondità di 8 chilometri. Un evento che si inserisce nel quadro dello sciame sismico dei giorni scorsi, che continua a mantenere alta l’attenzione in tutta la zona. Poco dopo, alle 23:16, una seconda scossa ha interessato il territorio di San Fratello (ME): in questo caso la magnitudo è stata di 2.6, con una profondità di 8.9 chilometri. Anche questa scossa, seppur più lieve, è stata avvertita in alcune aree limitrofe, alimentando preoccupazione tra i residenti già provati dalle condizioni meteo difficili.

Una serata complessa per la provincia di Messina, dove tra piogge intense e instabilità sismica l’emergenza sembra non dare tregua.