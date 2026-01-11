Meteo Campania: in ripresa i collegamenti per Ischia, Capri e Procida

Il miglioramento delle condizioni meteo marine nel Golfo di Napoli, iniziato dal tardo pomeriggio di ieri, ha permesso oggi la ripresa dei collegamenti marittimi con Ischia, Capri e Procida. Le 3 isole erano rimaste quasi completamente isolate a causa del maltempo. Da questa mattina sono tornate operative le navi in partenza dai porti di Napoli Porta di Massa e Pozzuoli e, secondo quanto comunicato dalle compagnie di navigazione, i traghetti garantiranno tutte le corse previste per la giornata di domenica. Tuttavia il mare resta ancora molto agitato, creando difficoltà soprattutto ai mezzi veloci: diverse corse degli aliscafi, sia in arrivo sia in partenza dalle isole, risultano infatti ancora sospese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.