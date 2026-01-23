Meteo e Clima, gli esperti di Climate Central fanno il punto della situazione su La Niña e i fenomeni estremi degli ultimi mesi

L’anno 2025 si è concluso confermando una tendenza ormai strutturale del nostro sistema planetario: un riscaldamento globale che non accenna a flettere e che manifesta i suoi effetti in modo sempre più tangibile e oneroso. Durante l’ultimo briefing organizzato da Climate Central, esperti di fama internazionale hanno delineato un quadro dettagliato di quanto accaduto nel mese di dicembre, analizzando non solo le statistiche termiche globali e statunitensi, ma anche le dinamiche oceaniche e il drammatico bilancio economico derivante dai disastri naturali.

Il Dr. Zachary Labe ha aperto la sessione offrendo una panoramica completa dei dati climatici di dicembre. Le statistiche presentate evidenziano come il mese appena trascorso si sia inserito in una sequenza di anomalie termiche positive che hanno interessato gran parte del globo. In particolare, il territorio degli Stati Uniti ha registrato temperature significativamente superiori alle medie storiche, un fenomeno che Labe ha direttamente collegato al cambiamento climatico. La ricerca sottolinea come l’accumulo di gas serra nell’atmosfera stia alterando i pattern stagionali, rendendo i mesi invernali progressivamente più miti e meno prevedibili, con conseguenze dirette sugli ecosistemi e sulla gestione delle risorse idriche.

Un passaggio fondamentale dell’intervento di Labe ha riguardato lo stato attuale di La Niña e le sue implicazioni per l’immediato futuro. Questo fenomeno, caratterizzato dal raffreddamento delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico equatoriale, gioca un ruolo cruciale nel modulare il clima mondiale. Nonostante la presenza di La Niña tenda solitamente a esercitare una temporanea influenza raffreddante su scala globale, il riscaldamento di fondo causato dalle attività umane è ormai così potente da compensare gran parte di questo effetto. Labe ha spiegato come la configurazione attuale di La Niña stia influenzando le previsioni stagionali per l’inizio del 2026, suggerendo una prosecuzione di condizioni insolite che potrebbero portare a persistenti siccità in alcune regioni e a precipitazioni estreme in altre, complicando ulteriormente il quadro della resilienza climatica.

La seconda parte del briefing ha visto protagonista Adam Smith, il quale ha presentato un’analisi dettagliata e preoccupante relativa ai disastri meteorologici e climatici che hanno colpito gli Stati Uniti nel corso del 2025. Il fulcro del suo intervento è stato il superamento della soglia del miliardo di dollari di danni per un numero sempre maggiore di singoli eventi. Smith ha illustrato come il 2025 sia stato un anno particolarmente critico, segnato da una frequenza senza precedenti di tempeste, inondazioni e incendi boschivi il cui costo economico ha gravato pesantemente sulle casse pubbliche e private.

L’analisi di Smith non si è limitata alla semplice enumerazione dei costi, ma ha esplorato le cause profonde di questa escalation. Se da un lato l’aumento dell’intensità dei fenomeni atmosferici è strettamente legato al surplus di energia nell’atmosfera riscaldata, dall’altro l’espansione urbana in zone a rischio e la vulnerabilità delle infrastrutture esistenti hanno amplificato la portata finanziaria delle catastrofi. La presentazione ha messo in luce come i “disastri da un miliardo di dollari” non siano più eccezioni statistiche, ma stiano diventando una nuova, drammatica normalità con cui i decisori politici e il settore assicurativo devono confrontarsi con estrema urgenza.

In conclusione, quanto emerso dall’evento di Climate Central delinea una sfida a doppio binario. Da una parte, la necessità scientifica di monitorare con precisione la velocità del cambiamento climatico e l’interazione tra variabilità naturale, come La Niña, e riscaldamento globale. Dall’altra, l’imperativo economico e sociale di adattarsi a un ambiente che sta diventando sempre più ostile e costoso. Le evidenze fornite da Zachary Labe e Adam Smith servono non solo come resoconto di un anno di estremi, ma come un monito per le strategie di mitigazione e adattamento che dovranno caratterizzare il prossimo futuro, nel tentativo di limitare sia le perdite di vite umane sia l’insostenibile tributo economico imposto dai fenomeni meteo più estremi.