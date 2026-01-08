Meteo Emilia Romagna, Ferrara imbiancata dalla neve da nebbia | FOTO

Si prospetta un’altra giornata glaciale in Emilia Romagna, dopo quella registrata ieri, quando le temperature massime sono state di +1/+2°C anche sulla costa romagnola. Oggi la nebbia avvolge le aree lungo il fiume Po, nel Ferrarese, ed è proprio la presenza della nebbia a causare il fenomeno della “neve da nebbia” a Ferrara. La città si ritrova imbiancata questa mattina mentre cadono i fiocchi dal cielo e registra una temperatura di ben -3°C quando siamo ormai in tarda mattinata. Il fenomeno della neve da nebbia sta interessando diversi settori della Pianura Padana centro-orientale, che registra temperature ampiamente negative.

La neve da nebbia è un fenomeno meteorologico raro che si verifica quando una nebbia fitta convive con temperature abbondantemente sotto lo zero. A differenza della neve comune, che cade dalle nubi alte, questa si forma direttamente a bassa quota: le minuscole goccioline d’acqua sospese congelano attorno a particelle di polvere o inquinanti (nuclei di condensazione), trasformandosi in piccoli aghi o granelli di ghiaccio. Se favorita dalle emissioni, viene spesso chiamata “neve chimica“. Il risultato è una precipitazione leggerissima che imbianca il paesaggio con un sottile velo cristallino, tipico delle inversioni termiche invernali.

